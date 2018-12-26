РИАМО - 26 дек. Первый туристско-информационный центр (ТИЦ) откроет в среду Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), он будет находиться на площади Ярославского вокзала в Москве, сообщается в среду на официальном сайте мэра города.

«Основная функция туристско-информационного центра – предоставлять информацию об экскурсионных маршрутах, в которых ЦППК участвует как пригородный перевозчик. Мы совместно с партнерами на протяжении нескольких лет разрабатываем такие поездки по Московской области и соседним регионам, куда ходят электропоезда. Большинство пассажиров начинают свое путешествие из Москвы. В ТИЦ они смогут взять путеводитель, посоветоваться с консультантом и здесь же оплатить тур или приобрести его в подарок», – сообщил представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

В центре можно бесплатно получить информацию об экскурсионных поездках на электропоездах в города Московской, Калужской, Рязанской, Тверской областей. Консультанты помогут посетителям составить маршрут самостоятельного путешествия или присоединиться к одному из туров, организованных партнерами ЦППК.

Сотрудники ТИЦ объяснят, как выстроить логистику поездки, расскажут про музеи, галереи, памятники культуры, фестивали и спортивные мероприятия, а также посоветуют кафе, рестораны и гостиницы. Кроме того, в павильоне можно приобрести сувениры, подключиться к Wi-Fi и зарядить телефон. Услуги доступны и иностранным туристам – специалисты ТИЦ владеют английским языком.

Павильон будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00 за исключением 31 декабря, 1 и 2 января. Он украшен фирменным логотипом ТИЦ в виде буквы i в сине-зеленых тонах. Стены обтянуты баннером с изображением знаковых достопримечательностей старинных городов, в которые ходят электрички из Москвы, – Александрова, Дмитрова, Звенигорода, Коломны, Калуги, Рязани, Тулы и других. Сверху по всему периметру расположена неоновая подсветка в цветах российского триколора.

АО «Центральная ППК» также разрабатывает аудиогиды по маршрутам движения электропоездов компании. На данный момент в свободном доступе находятся аудиоэкскурсии на русском и английском языках.