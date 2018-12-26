РИАМО - 26 дек. На ВДНХ в «Школе умного города» подвели итоги осенне-зимнего периода, за это время лекции посетили более 1 тысячи человек, на встречах школьникам рассказывали об умных технологиях и профессиях будущего, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Лекции «Школы умного города» в осенне-зимнем сезоне посетили более тысячи школьников. А прямые трансляции в соцсетях набрали около 700 тысяч просмотров. Мы рады, что школьники с интересом изучают новые технологии и профессии будущего. И надеемся встретиться с ними вновь в следующем сезоне, который стартует в феврале», — сказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В частности, на лекции школьники узнали о том, как город поддерживает контакт с жителями через мобильные приложения, интернет-платформы и сообщества в социальных сетях. За последние три месяца работы проекта учащиеся седьмых — одиннадцатых классов познакомились с технологиями умного города. Они также узнали от специалистов о киноиндустрии, телевидении, транспорте и медицине. Спикеры проекта рассказали школьникам, как управлять городом и анализировать большие данные, что такое блокчейн, виртуальная и дополненная реальность.

Те, кто чаще всего бывал на занятиях «Школы умного города», получили ценные призы. Следующий сезон «Школы умного города» стартует в феврале 2019 года.