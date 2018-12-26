РИАМО - 26 дек. В деревне Ямонтово Новомосковского административного округа произошел пожар в одноэтажном частном доме на площади 150 квадратных метров, возгорание ликвидировано, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать шестого декабря в 02:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Ямонтово, поселение Воскресенское, дом 29, где происходило загорание одноэтажного деревянного частного дома», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

В 04:22 пожар был ликвидирован.

«Хозяин дома находится на месте, сведений о пострадавших не поступало», – уточняется в сообщении.