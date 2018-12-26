РИАМО - 26 дек. Четырнадцатилетний подросток попал под колеса поезда в Подмосковье на станции «Салтыковская», с травмами его доставили в больницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Электропоездом Петушки – Москва травмирован подросток 2004 года рождения на станции «Салтыковская». По предварительной информации, он переходил по настилу, оступился и упал перед приближающим электропоездом. Доставлен в больницу», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку.