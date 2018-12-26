РИАМО - 26 дек. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха днем опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«После небольшого перерыва на смену одному снежному циклону спешит другой, зародившийся в районах Скандинавии. Именно он и его атмосферные фронты будут сегодня оказывать влияние на территорию Москвы и Московской области. При облачной погоде временами будет идти снег, наиболее интенсивный в вечерние часы. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9 – минус 7, по области – минус 11 – минус 6 градусов», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба, что будет существенно ниже нормального. Относительная влажность воздуха – около 80%.

«Высокая влажность воздуха и колебания атмосферного давления остаются факторами риска для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми проблемами, особенно с неустойчивыми сосудистыми реакциями (вегето-сосудистая дистония, гипертония, мигрень, вегетативные расстройства, приступы бронхоспазма, а также обострения суставной патологии)», – добавляется в сообщении.

Синоптики отмечают, что это привычные симптомы обострений для метеозависимых людей при влажно-прохладных погодных условиях, что требует постоянного контроля и приема медикаментов, назначенных врачом.