РИАМО - 26 дек. Московские дома моды в среду установят в парке «Зарядье» собственные «левитирующие» елки, созданные по индивидуальным эскизам.

«Левитирующие елки» появятся в среду в медиацентре вдоль витринных окон.

Необычные елки представляют из себя конусы высотой 35 сантиметров. Некоторые из них не только сделаны по индивидуальным эскизам, но и выполнены из авторских дизайнерских тканей.

У дизайнеров не было конкретного задания, творческий процесс был ограничен лишь размером и весом конструкции. Они использовали разные материалы и стили для оформления елок.

В среду также состоится встреча для всех желающих с представителями ведущих домов моды в павильоне «Медиацентр», где дизайнеры представят свои работы и расскажут о трендах 2019 года.

Посетители парка смогут сфотографироваться с елками, которые будут в «Зарядье» все новогодние праздники - до 14 января.

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