РИАМО - 26 дек. Московская канатная дорога начала работать в платном режиме, по будням цена поездки в одну сторону на Московской канатной дороги для взрослых составляет 200 рублей, в обе стороны - 350 рублей, по выходным стоимость билетов составит 250 и 400 рублей соответственно.

Так, согласно новым тарифам, билеты для детей до 14 лет, многодетных семей и инвалидов второй и третьей групп в одну сторону по будням стоят 150 рублей, в обе стороны - 250 рублей, в выходные цена поездки составит 200 рублей и 300 рублей соответственно.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio. Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

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