РИАМО – 25 дек. В Москве Басманный суд во вторник заочно арестовал бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по обвинению в злоупотреблениях полномочиями на сумму, превышающую 30 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», – огласила постановление судья.

По этому решению Чуян проведет в СИЗО два месяца с момента задержания. По данным правоохранителей, он уехал из России и объявлен в международный розыск.

«Обвинения Чуяну предъявлены по части 2 статьи 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия)», – отмечается в материале.

По версии следователей, ущерб от злоупотреблений Чуяна при банкротстве фактически принадлежавшего ему банка «Объединенный финансовый капитал» превысил 30 миллиардов рублей.

«Второй фигурант дела, бывший председатель правления банка Николай Гордеев, находится под домашним арестом», – уточняется в сообщении.

Как утверждает следствие, Чуян и Гордеев вывели из банка активы под видом выдачи кредитов.

Банк «Объединенный финансовый капитал» лишен лицензии и находится на стадии банкротства.