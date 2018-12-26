РИАМО - 26 дек. Крупнейшая ярмарочная новогодняя площадка откроется в подмосковном Красногорске напротив павильона «Крокус Экспо» в среду, посетить ее можно будет до 8 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00 с перерывом на 1 января.

«Карусели, увеселительные мероприятия и торговые ряды, – мы организовали все в лучших традициях русской ярмарки. Вся торговая площадь будет украшена праздничными новогодними елками, дополнять которые будут тысячи лампочек и разноцветные гирлянды, а также верстовой столб с указанием подмосковных городов и расстояния до каждого их них в километрах», – рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Здесь оборудуют 46 деревянных шале, в которых гостям предложат продукцию подмосковных производителей: народные промыслы, павловопосадские платки, шкатулки, варежки, изделия из гжели и елочные игрушки, различные съестные продукты.

Также установят более 10 шале, где любой желающий сможет перекусить горячими домашними пирогами, блинами, пончиками, варениками, выпить горячий чай, глинтвейн, сбитень или медовуху.

Помимо торговли здесь подготовили развлекательную программу. Будет музыкальное сопровождение, пройдут выступления аниматоров, множество мастер-классов по изготовлению елочных украшений и сувениров, оборудуют фотозону, творческую лабораторию «Зал ожидания».

Также на ярмарке будут работать интерактивные зоны, одна из которых называется «Подмосковный вокзал», mapping – объемная видеопроекция на здание «Крокус Экспо», видеоролик, позволяющий познакомиться с культурой подмосковных городов и совершить путешествие по всему региону.

«В зоне арт-объекта «Камера хранения подарков» гости смогут принять участие в интерактивной истории: каждый желающий с помощью лототрона получит ключ от свободной ячейки в камере хранения. В эту ячейку он должен будет положить созданный своими руками на мастер-классе подарок и его будет ждать сюрприз: в ячейке камеры хранения для него уже будет», – уточняется в сообщении.

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