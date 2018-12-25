РИАМО - 25 дек. Уголовное дело возбудили в Химках по материалам проверки городской прокуратуры о хищении более 200 тысяч рублей с банковского счета девушки-сироты, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Заявительница, оставшаяся в детстве сиротой, является инвалидом третьей группы. За время ее проживания в школе-интернате и в приемной семье с банковского счета девушки, на который начислялась пенсия по инвалидности, пропали денежные средства в размере более 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки в порядке статьи 37 УПК РФ были направлены в следственное управление УМВД России по городскому округу Химки.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража)», – подчеркивается в материале.

Ход расследования уголовного дела находится в городской прокуратуре на контроле.