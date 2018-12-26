РИАМО - 26 дек. В Подмосковье в среду подведут итоги акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», ее организовали волонтеры проекта «Всероссийский экомарафон Переработка», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«26 декабря в доме правительства Московской области состоится торжественная церемония награждения победителей и участников областного экомарафона переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево» и вручение призов», – говорится в сообщении.

Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» стартовал 22 октября и проходит в четыре этапа: с 22 октября по 6 ноября провели сбор и обработку заявок от муниципальных образований на участие. С 12 ноября по 14 декабря организовали централизованный вывоз макулатуры из муниципальных образований по графику. С 17 по 23 декабря определяют победителей.

Цель экомарафона – предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот, экономия природных ресурсов (деревьев, воды, электричества) за счет сдачи во вторичную переработку макулатуры, а также развитие культуры раздельного сбора мусора.

В предыдущий экомарафон активно включились порядка 40 муниципалитетов Московской области. В результате удалось собрать и направить на переработку около 130 тонн макулатуры. Победителем весеннего экомарафона стали города Балашиха, Лобня и Луховицы, направившие на переработку суммарно порядка 40 тонн вторсырья.