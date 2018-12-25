РИАМО - 25 дек. Огнеборцы ликвидировали пожар на Большой Косинской улице, где загорелось помещение на втором этаже неэксплуатируемого объекта, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Косинская, дом 36, где происходило загорание на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания.

«Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 20:22 пожар был локализован, а в 20:25 – ликвидирован», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало, добавляется в материале.