РИАМО - 25 дек. Огнеборцы ликвидировали пожар на Большой Косинской улице, где загорелось помещение на втором этаже неэксплуатируемого объекта, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.
В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Косинская, дом 36, где происходило загорание на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания.
«Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 20:22 пожар был локализован, а в 20:25 – ликвидирован», – говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало, добавляется в материале.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии