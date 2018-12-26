РИАМО - 26 дек. В центре столицы для посетителей в среду ограничат проход в Московский Кремль, Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены из-за проведения общероссийской елки, говорится в сообщении пресс-службы Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с проведением 26 декабря 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце общероссийской елки для детей из федеральных округов, а также из Республики Абхазия и Республики Южная Осетия допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

Посетить Государственную Оружейную палату и выставку «Алмазный фонд» можно будет через Боровицкий проход.

Кроме того, в среду будет ограничен допуск жителей и гостей Москвы на Красную площадь.

На Всероссийскую елку в Кремле со всех регионов страны приедут около 6 тысяч детей.

Дореволюционная традиция ставить в новогодние праздники елку на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это редко, в частности, за время правления Николая II всего два раза. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском Селе около Санкт-Петербурга.

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