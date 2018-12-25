РИАМО - 25 дек. Сведения в отношении ООО «Проф монтаж» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков после нарушения условия заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУ науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», в отношении ООО «Проф монтаж» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на поставку анализаторов частиц для нужд научных лабораторий центра. В связи с нарушением ООО «Проф монтаж» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – поясняется в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта, в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московского областного УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проф монтаж» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – уточняется в материале.