РИАМО - 25 дек. Два автовокзала «Мострансавто» в Чехове и Егорьевске оснастили современными системами, обеспечивающими транспортную безопасность и антитеррористическую защищенность, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Системы безопасности введены в эксплуатацию на автовокзалах в городских округах Чехов и Егорьевск. Территории и здания автовокзалов оснащены современными системами видеонаблюдения, громкоговорящей связи и оповещения, досмотровым оборудованием (стационарные металлодетекторы и рентгенотелевизионные установки для досмотра ручной клади и багажа пассажиров), охранно-тревожной сигнализации, управления контроля доступом», – говорится в сообщении.

Кроме того, на вокзалах установлены резервные источники электропитания, благодаря которым при отключении электричества системы обеспечения транспортной безопасности продолжат работать автономно. Автовокзал в Егорьевске оснащен противотаранными устройствами, вокруг объекта установлено ограждение.

Помимо этого, персонал объектов, непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности, проходит обучение и аттестацию.

«Необходимо предъявлять жесткие требования к обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Мы занимаемся не только внедрением современных инженерно-технических систем, отвечающих за безопасность, но и оптимизируем работу ответственных подразделений предприятия», – отметил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

По его словам, с начала года услугами автовокзала в Егорьевске воспользовалось свыше 4 миллионов пассажиров, в Чехове – более 1 миллиона человек.

В этом году монтаж систем безопасности был проведен на автовокзалах «Мострансавто» в городских округах Клин, Коломна, Серпухов, Электрогорск, Кашира и Балашиха.

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходит более 4,5 тысяч автобусов и осуществляются перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.