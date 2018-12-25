РИАМО - 25 дек. В подмосковных Луховицах по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Луховицкая городская прокуратура совместно с филиалом ГКУ МО «Мособллес» провела проверку, в ходе которой было установлено, что в Белоомутском участковом лесничестве осуществлена незаконная рубка сосны в количестве 14 штук. В результате лесному фонду причинен ущерб в размере около 400 тысяч рублей.

«Материалы проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)», – отмечается в материале.

Расследование уголовного дела находится в Луховицкой городской прокуратуре на контроле.