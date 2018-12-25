РИАМО - 25 дек. В Рузском городском округе для уборки дорог от снега задействуют всю имеющуюся в регионе снегоуборочную технику, тем не менее этого недостаточно для полноценной работы, от жителей поступают жалобы на некачественную уборку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Пятнадцать жалоб на плохую уборку снега поступило от жителей в службу ЕДДС. И это, несмотря на то, что в работах была задействована вся имеющаяся в наличии снегоуборочная техника. Сил и средств явно не хватает на все муниципальные дороги, общая протяженность которых 952 километра», – сказала исполняющая обязанности главы Рузского городского округа Татьяна Витушева.

Она уточнила, что были проблемы с расчисткой тротуаров в Тучково, Рузе, Колюбакино. Также зафиксировано отсутствие противогололедной обработки дорожного полотна.

«Оказалось, что во многих деревнях и селах чистят только центральную улицу. Такое происходило в Аннино, Волково, на Брикете. Этого быть, конечно, не должно. Снежные завалы должны ликвидироваться на всех улицах», – подчеркнула Витушева.

Она добавила, что прошедший снегопад выявил все минусы – нехватку техники, недостаточно быстрое реагирование на ситуацию ответственных лиц, недостаточное количество ручной уборки.

«Хуже всего сегодня расчищались дворы и детские площадки, остановочные павильоны. Лучше – центральные дороги и главные улицы. Результирующая оценка надзорных органов по снегоуборке – три с плюсом. Этот снегопад стал «лакмусовой бумажкой» совместной работы муниципалитета, УК, подрядчиков, организаций. И пока, к сожалению, результат не очень», – пояснила Витушева.

При этом она отметила, что в дальнейшем работу будут стараться наладить.