РИАМО - 25 дек. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения государственным унитарным предприятием «Коммунальные системы Московской области» законодательства о контрактной системе в сфере закупок при капремонте участков трубопровода в русле реки, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Между предприятием и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт по капитальному ремонту напорных участков трубопровода в русле реки Медведка. Согласно условиям контракта, оплату выполненных работ необходимо было произвести в течение 30 дней после подписания соответствующих актов. Однако предприятие перечислило денежные средства исполнителю только спустя 5 месяцев.

«В связи с выявленными нарушениями межрайонный природоохранный прокурор Московской области возбудил в отношении главного бухгалтера предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)», – говорится в сообщении.

В настоящее время административное дело находится на рассмотрении в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Также прокуратура внесла хозяйствующему субъекту представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.