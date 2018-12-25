РИАМО - 25 дек. Московское областное УФАС включило сведения, представленные МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» в отношении ООО «Мастерок», в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на устройство тротуара в парке села Раменки. В связи с нарушением ООО «Мастерок» условий исполнения контракта, МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Мастерок» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.