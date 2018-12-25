РИАМО - 25 дек. В Западном административном округе столицы появится крупное мясное производство на площади 28 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Новое предприятие пищевой промышленности разместится на 3,2 гектара в столичном районе Ново-Переделкино на Новоорловской улице. На нем будут производить продукты питания из мяса животных и птицы», – говорится в сообщении.

Общая площадь производства составит 28 тысяч квадратных метров.

«Правительство Москвы предоставило компании «ЭлитГрупп Инвест» статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) по созданию промышленного комплекса. В течение четырех лет ПК «ЭлитГрупп Инвест» вложит порядка 1,2 миллиарда рублей в создание завода. Инвестор обязуется достичь установленных показателей по выручке, фонду оплаты труда и заработной плате в 2024 году», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ранее компании предоставили в аренду земельный участок без проведения торгов сроком на шесть лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Статус промкомплекса позволит инвестору снизить общую налоговую нагрузку на 25%. В частности, будет снижен на 26% налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнулена ставка налога на имущество, арендная плата составит 0,01% от кадастровой стоимости земли.

«Реализация новых проектов, в том числе создание промышленного производства или промышленного комплекса, предполагается через заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) между инвестором и правительством столицы. В течение срока действия СПИК инвестору гарантирована фиксированная региональная налоговая нагрузка», – пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

СПИК – это инструмент промышленной политики, представляющий собой соглашение между инвестором и публичным партнером, в котором зафиксированы экономические и имущественные обязательства инициатора проекта.