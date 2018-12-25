РИАМО – 25 дек. Компания «АвтоВАЗ» обновила семейство модели Lada Granta грузовиками и пикапами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Для заказа доступны бортовая платформа, а также три вида фургонов: промтоварный и изотермический и фургон-рефрижератор», – отмечается в материале.

Передняя часть кузова была взята у обновленной версии базового автомобиля. Также в автомобиле создается фирменный Х-стиль за счет хромированных вставок.

Все машины будут оснащаться 1,6-литровыми 8-клапанными моторами и доработанными механическими коробками передач. Их грузоподъемность составляет 720 килограммов.

До 2026 года «АвтоВАЗ» собирается выпустить восемь новых моделей и модернизировать девять существующих.