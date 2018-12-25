РИАМО - 25 дек. Около 7,5 тысяч детей из муниципалитетов Подмосковья пригласили на новогодний мюзикл «Аленький цветочек» в столицу, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Во вторник во дворце спорта «Мегаспорт» дети из Подмосковья посетили ледовое шоу фигуристки Татьяны Навка.

«Всего в Московской области в период празднования Нового года и Рождества Христова проведут более 1 тысячи мероприятий, в них примут участие свыше 650 тысяч детей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

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