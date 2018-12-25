РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 дек. Во вторник в подмосковном Красногорске открыли выставку арт-елок, их всего 30, все они участвуют в муниципальном конкурсе, сообщил режиссер Красногорского культурно-досугового комплекса МАУ ККДК «Подмосковье» Михаил Иванов.

«В Красногорске такой конкурс проводят впервые. Елки должны быть креативными. Еще одна цель – повторное использование пластика и других материалов, загрязняющих природу. В фойе Дворца культуры «Подмосковье» выставили 34 елки, из которых жюри выберет лучшую», – сказал Иванов.

По его словам, главным организатором выступило управление по культуре и делам молодежи администрации Красногорска. Инициативу поддержали творческие коллективы муниципалитета, детские сады, школы, предприятия и общественные организации.

Елки на выставке выполнены из пластика, ткани, картона, шишек. Итоги конкурса огласят 26 декабря на муниципальном балу.

«Выставка арт-елок продлится до 7 января», – заключил Иванов.

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