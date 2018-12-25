РИАМО - 25 дек. Победителями региональной подмосковной лиги КВН сезона 2018 года стали команды из Егорьевска и Москвы, за звание чемпиона Подмосковья боролись пять команд, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Финальная игра региональной подмосковной лиги КВН-2018 состоялась в ЦДК имени Калинина в Королеве. За звание чемпиона Подмосковки боролись пять команд: «Маме понравится», Prolink Network (Видное), «Очень сборная РЭУ имени Г.В. Плеханова» (Москва), «Сборная подъезда» (Луховицы), «Улица Плеханова», РЭУ имени Г.В. Плеханова (Москва) и «Егор Егорыч» (Егорьевск)», – говорится в сообщении.

Команды соревновались в таких конкурсах, как приветствие, разминка с залом, видеоконкурс и музыкальный номер.

Оценивало выступление жюри, куда вошли чемпионка Высшей лиги КВН в составе команды «Азия MIX» Анна Романова, Герой России Федор Юрчихин, руководитель администрации городского округа Королев Юрий Копцик, четвертьфиналистка Высшей лиги КВН Елена Федотова, резиденты Comedy Club из трио «Кризис жанра» Гар Дмитриев и Николай Терещенко. Гостями игры выступили чемпионы прошлого сезона – команда КВН «Ах, какая сборная».

«КВН – это уникальное средство развития творчества, просвещения, эстетического воспитания и организации продуктивного досуга молодежи <…>. В течение всего года в Московской области проходили игры региональной подмосковной лиги Международного союза КВН, в них приняли участие 16 команд и суммарно порядка 8 тысяч зрителей. В результате первое место и звание победителя <…> разделили команды «Егор Егорыч» из Егорьевска и «Улица Плеханова» из Москвы», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Второе место заняла команда «Сборная подъезда» из Луховиц, бронза – у «Очень сборной» из Москвы, четвертое место – у команды «Маме понравится» из Видного. Спецприз для поездки на фестиваль команд КВН в Сочи получила «Сборная подъезда» из Луховиц.