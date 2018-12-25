РИАМО - 25 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил «Город Зимы» на ВДНХ, который полюбился жителям и гостям столицы, в праздничные дни здесь найдут развлечения как взрослые, так и юные посетители, говорится в сообщении пресс-службы мэра города.
Самый большой объект «Города Зимы» – молодежный каток «Ракета», который в этом году впервые открылся на площади Промышленности на ВДНХ. Он рассчитан на катание 2,4 тысячи человек одновременно, ориентирован на активный, спортивный и динамичный отдых. Его площадь составляет 8650 квадратных метров.
Помимо этого, гостям будет доступен каток «Цветник», расположенный на Центральной аллее между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Здесь одновременно может отдыхать до 1 тысячи человек.
«Площадь ледовой поверхности – более 3,6 тысяч квадратных метров. «Цветник» предназначен для спокойного размеренного катания. В течение сезона на нем пройдут различные мероприятия», – дополняется в материале.
Для юных гостей на ВДНХ оборудовали каток площадью 900 квадратных метров, на котором одновременно могут находиться 200 малышей. Каток снабжен мобильными помощниками фигуристов в виде вагончиков «Сапсан», которые развлекают и подстраховывают детишек во время катания.
Вблизи детского катка устроена трасса для детских снегоходов.
«Юкигассен» (снежковый тир) расположился на площадке между фонтаном «Дружба народов» и павильоном №1 «Центральный». Здесь работает площадка для спортивной игры в снежки из Японии – «Юкигассен». В эту увлекательную игру могут сразиться две команды по 10 человек», – уточняется в сообщении.
Не обделены в этом году и любители керлинга.
«За фонтаном «Дружба народов» в крытом павильоне можно сыграть в модную игру. В течение всего сезона 2018/19 года здесь будут проводиться необычные командные соревнования под руководством аниматоров», – подчеркивается в сообщении.
Для посещения павильона необходима предварительная регистрация на сайте: vdnh.ru.
В «Городе зимы» также можно покататься на тюбингах.
«Справа от арки Главного входа расположена тюбинговая горка «Север» высотой 7 метров с длиной выката порядка 80 метров. На горке 5 склонов, поэтому можно кататься всей семьей или большой компанией. Подъем тюбов осуществляется с помощью специального подъемника – добавляется в материале.
Гостей ВДНХ ждут и ярмарочные мероприятия.
«На новогодней ярмарке на площади Промышленности и около «Москвариума» работают 20 торговых точек – с вкусной едой и памятными сувенирами», – заключается в сообщении.
Центральная аллея ВДНХ превратилась в светящуюся реку длиной 150 метров, которая ведет к главной Новогодней елке ВДНХ.
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