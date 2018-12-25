РИАМО - 25 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил «Город Зимы» на ВДНХ, который полюбился жителям и гостям столицы, в праздничные дни здесь найдут развлечения как взрослые, так и юные посетители, говорится в сообщении пресс-службы мэра города.

Самый большой объект «Города Зимы» – молодежный каток «Ракета», который в этом году впервые открылся на площади Промышленности на ВДНХ. Он рассчитан на катание 2,4 тысячи человек одновременно, ориентирован на активный, спортивный и динамичный отдых. Его площадь составляет 8650 квадратных метров.

«В течение сезона на катке пройдет множество праздничных и развлекательных мероприятий. Здесь можно будет встретить Новый год: в ночь с 31 декабря на 1 января гостей ВДНХ ждет шествие Дедов Морозов из разных стран, выступления музыкантов и красочный фейерверк. Тематические праздничные мероприятия пройдут в Рождество и Старый Новый год, а также на День всех влюбленных. На выходных организуются дискотеки и спортивные мероприятия», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, гостям будет доступен каток «Цветник», расположенный на Центральной аллее между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Здесь одновременно может отдыхать до 1 тысячи человек.

«Площадь ледовой поверхности – более 3,6 тысяч квадратных метров. «Цветник» предназначен для спокойного размеренного катания. В течение сезона на нем пройдут различные мероприятия», – дополняется в материале.

Для юных гостей на ВДНХ оборудовали каток площадью 900 квадратных метров, на котором одновременно могут находиться 200 малышей. Каток снабжен мобильными помощниками фигуристов в виде вагончиков «Сапсан», которые развлекают и подстраховывают детишек во время катания.

Вблизи детского катка устроена трасса для детских снегоходов.

«Юкигассен» (снежковый тир) расположился на площадке между фонтаном «Дружба народов» и павильоном №1 «Центральный». Здесь работает площадка для спортивной игры в снежки из Японии – «Юкигассен». В эту увлекательную игру могут сразиться две команды по 10 человек», – уточняется в сообщении.

Не обделены в этом году и любители керлинга.

«За фонтаном «Дружба народов» в крытом павильоне можно сыграть в модную игру. В течение всего сезона 2018/19 года здесь будут проводиться необычные командные соревнования под руководством аниматоров», – подчеркивается в сообщении.

Для посещения павильона необходима предварительная регистрация на сайте: vdnh.ru.

В «Городе зимы» также можно покататься на тюбингах.

«Справа от арки Главного входа расположена тюбинговая горка «Север» высотой 7 метров с длиной выката порядка 80 метров. На горке 5 склонов, поэтому можно кататься всей семьей или большой компанией. Подъем тюбов осуществляется с помощью специального подъемника – добавляется в материале.

Гостей ВДНХ ждут и ярмарочные мероприятия.

«На новогодней ярмарке на площади Промышленности и около «Москвариума» работают 20 торговых точек – с вкусной едой и памятными сувенирами», – заключается в сообщении.

Центральная аллея ВДНХ превратилась в светящуюся реку длиной 150 метров, которая ведет к главной Новогодней елке ВДНХ.

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