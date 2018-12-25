РИАМО - 25 дек. Увеличение объема инвестиций в производства на территории Московской области было вызвано, в том числе, благодаря льготам для бизнеса, мероприятиям по поддержке сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов принял участие в заседании Высшего совета Московской области. В ходе заседания губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2018 году в новые производства, заводы и фабрики в Подмосковье было инвестировано 817 миллиардов рублей, рост составил 15%.

«Рост можно наблюдать во всех сферах экономики - и 817 миллиардов рублей инвестиций в регион в 2018 году это доказывает. Эти средства распределились в разных отраслях – рост инвестиционной привлекательности Подмосковья, числа предприятий и организаций открывает новые возможности для решения все новых и актуальных вопросов», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что достичь такого результата удалось, в том числе, за счет установленных льгот, которые и привлекли бизнес в регион.

«Мы приняли ряд законов, которые обеспечили рост экономики. Это и льготы для грузоперевозчиков, и для строительства, и аренды бизнес-центров, аренды земли для инвестиционных проектов. А также мероприятия для поддержки сельского хозяйства. Все это помогло заинтересовать организации в Подмосковье, обратить внимание на наши возможности», — подчеркнул Брынцалов.

Спикер подмосковного парламента также напомнил, что доходы бюджета региона в 2018 году увеличились на 50 миллиардов рублей.

«Таким образом, всего доходы за прошедший период составили 618 миллиардов рублей. Это существенный рост, которого нам удалось добиться благодаря совместной работе. Такой стабильный и планомерный рост экономического потенциала Подмосковья - заслуга слаженной политики властей региона», — пояснил Брынцалов.

Как считает спикер регионального парламента, задача достичь доходов в 700 миллиардов рублей может быть обеспечена за счет развития приоритетных отраслей.

«У нас большой инвестиционный потенциал. Есть наукограды, которые активно развиваются, есть признанные в России и за рубежом промышленные предприятия. То есть мы можем добиться того, что людям не нужно будет ездить в Москву – они будут обеспечены рабочими местами в своих муниципалитетах», - уточнил Брынцалов.

Он заключил, что со своей стороны Мособлдума уделит в своей работе особое внимание поддержке как действующих отраслей, так и развитию наиболее перспективных, инновационных и наукоемких сфер экономики в 2019 году.