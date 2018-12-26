РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. В среду в подмосковном Подольске начальник штаба Главного управления МВД России по Московской области Андрей Зеленов проведет прием граждан, сообщается на сайте ведомства.

«В Подольске 26 декабря с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по городскому округу Подольск состоится прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по Московской области, полковником внутренней службы Андреем Зеленовым», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут записаться на прием по телефону: 8(496)763-02-59. Прием пройдет по адресу: улица Революционный проспект, дом №84.