РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. В подмосковном Королеве произошел пожар в кафе у станции «Болшево», пожарные быстро эвакуировали людей, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и ЧС администрации города Александр Потатуев.

Пожар в кафе «Ретро» у станции «Болшево» Фрязинского направления произошел во вторник вечером.

«Пожар быстро локализовали, людей эвакуировали, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются», – сказал Потатуев.