РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. В подмосковных Люберцах в среду пройдет праздничный новогодний концерт, который могут посетить все жители и гости городского округа.

Во Дворце спорта «Триумф» в среду пройдет традиционный праздничный концерт, посвященный Новому году. Начало в 16:00. Приглашаются все жители, в том числе и руководители предприятий, общественники.

Гостей праздника ожидает красочный концерт и увлекательная программа.

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