РИАМО - 25 дек. В Одинцовском районе Подмосковья выберут подъезд с лучшим новогодним оформлением, заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципального района

«В Одинцовском районе стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление подъезда – «Наш подъезд встречает Новый год!». Конкурс инициировала местная общественная палата, подать заявку можно в срок до 17 января. Важным условием для участия является наличие в подъезде украшенной новогодней елки из любых материалов – живой либо искусственной – и прочей новогодней атрибутики», – говорится в сообщении.

По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, цели конкурса – выявление и поощрение жителей с активной социальной позицией и приобщение подрастающего поколения к культурной жизни муниципалитета.

«Также соревнование даст возможность проявить творческие и креативные способности жителей, а также поддержать чистоту в подъездах, развить и укрепить традиции добрососедства», – добавил Иванов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что в состав жюри конкурса войдут представители местной общественной палаты и администрации Одинцовского района. Подведение итогов и награждение победителей пройдут 31 января 2019.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронному адресу – secr@op.odin.ru. В заявке необходимо указать тему письма – «Новый год в моем подъезде», ФИО контактного лица, контактный телефон, адрес с обязательным указанием номера подъезда, не более трех фотографий объекта с праздничным оформлением.

Как провести зиму в Подмосковье>>