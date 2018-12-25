РИАМО - 25 дек. Капитан сборной России и нападающий подмосковного следж-хоккейного клуба «Феникс» Дмитрий Лисов провел предновогодний мастер-класс для детей из команды «Умка» в подмосковном Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Двадцать четвертого декабря в ледовом дворце «Армада» в Одинцове состоялся мастер-класс для детей из команды «Умка», который провел серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года по следж-хоккею Дмитрий Лисов», – говорится в сообщении.

Во встрече с нападающим подмосковного клуба «Феникс» приняли участие 12 юных следж-хоккеистов. Они провели полноценную тренировку, серебряный призер давал им ценные советы и делился своими опытом и мастерством. В завершении прошел дружеский матч, где Лисов попеременно играл то за одну, то за другую команду.

В конце тренировки на лед вышел Дед Мороз и вместе с Лисовым поздравил ребят с наступающим Новым годом и вручил сладкие новогодние подарки.

«Умка» – единственная детская следж-хоккейная команда из Московской области, базирующаяся в Одинцове. В ней тренируются ребята от пяти до 15 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата, аутизмом, детским церебральным параличом и другими заболеваниями. Официальное открытие команды состоялось 20 ноября 2017 года.

«Организация подобных мастер-классов не менее важна, чем проведение ежедневных тренировок. В канун Нового года прекрасным подарком для детей из одинцовской команды «Умка» стала встреча со своим кумиром. Дмитрий Лисов поделился своим богатым опытом с детьми, занимающимися следж-хоккеем», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.