РИАМО - 25 дек. Власти столицы продлили сроки строительства жилого комплекса на Рублевском шоссе до апреля 2020 года, штрафные санкции к инвестору применять не будут, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ГЗК (Градостроительно-земельная комиссия Москвы – ред.) согласилась продлить срок реализации инвестиционного проекта, предусматривающего проектирование и ввод в эксплуатацию жилого комплекса (II этап реализации инвестиционного проекта) до 28 апреля 2020 года. Штрафные санкции к инвестору применены не будут», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Жилой комплекс находится на западе столицы по адресу: Рублевское шоссе, владения 68-70.

«В настоящее время в стадии строительства находятся образовательная школа на 300 мест и жилой дом для военнослужащих со встроено-пристроенным детским садом на 125 мест. Общая площадь дома составит 25,3 тысячи квадратных метров», – уточняется в сообщении.

Ранее инвестором были построены и введены в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 109,4 тысячи квадратных метров. Также в рамках реализации проекта предусмотрено возведение ФОКа.