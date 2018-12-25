РИАМО - 25 дек. Устроивший своему малолетнему сыну катание с железнодорожной насыпи отец оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил безопасности движения, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В феврале 2018 года между 8-м проездом Марьиной Рощи и 1-м Стрелецким проездом в Москве 37-летний мужчина катал своего четырехлетнего сына с горки, расположенной между железнодорожными путями. Оставшись без присмотра, ребенок поднялся по заснеженной насыпи и оказался на путях в близости от приближавшегося электропоезда. В результате наезда состава ребенок получил травмы головы, груди и правой ноги.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ «Нарушение пешеходом правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – говорится в сообщении.

Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.