РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 дек. Ежегодный молодежный бал провели во вторник в подмосковном Красногорске, в шоу приняли участие порядка 400 артистов из 20 творческих коллективов, сообщил режиссер Красногорского культурно-досугового комплекса «Подмосковье» Михаил Иванов.

«В шоу «Трансформация» на сцену вышли около 400 участников из порядка 20 молодежных творческих коллективов Красногорска. В этом году (в 2018 году – ред.) мы постарались сделать что-то необычное. Соединили музыку, танец, вокал, и получились очень интересные новые номера», – сказал Иванов.

Он отметил, что в традиционном молодежном бале многие артисты выступили в необычном для себя амплуа.

«Мы назвали шоу «Трансформация», потому что многим молодым людям хочется меняться, идти в ногу со временем. Сегодня те, кто занимается народным танцем, попробовали станцевать что-то современное. Те, кто занимается академическим вокалом, исполнили рок», – заключил Иванов.

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