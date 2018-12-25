РИАМО - 25 дек. На улице Солнечная в городском округе Шаховская построили многоквартирный дом №20, в котором расположились помещения для переселения 66 граждан из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В регионе продолжается реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы».

«В городском округе Шаховская на улице Солнечная введен в эксплуатацию многоквартирный дом №20, в котором расположились жилые помещения для переселения 66 граждан из аварийных жилых домов на улице Солнечная №3 и дома №11 на улице Центральная в деревне Волочаново. Расселению подлежат 29 аварийных жилых помещений общей площадью 1075,2 квадратных метра», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Площадь пятиэтажного жилого дома составляет 1617 квадратных метров.

«Дом рассчитан на 35 квартир с отделкой и сантехникой, площадь которых - 1526 квадратных метров. Из них 16 однокомнатных, 18 двухкомнатных, одна трехкомнатная», – перечислил Тагиев.

Он добавил, что заказчиком объекта выступает муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская».

«На прилегающей территории выполнены необходимые работы по благоустройству. При реализации проекта также учли требования доступности для маломобильных групп населения», – подчеркнул Тагиев.

Он пояснил, что дом построен с опережением графика.

«В настоящее время готовится передача квартир гражданам», – резюмировал Тагиев.

Адресная программа рассчитана как на собственников аварийного жилья, так и на нанимателей. Преимущественно переселенцы получат квартиры в районах, в которых проживали.