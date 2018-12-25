РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. Во вторник в подмосковном Королеве открыли новую арт-веранду на территории делового и культурного центра «Костино», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Территория города у нас достаточно большая и ограничиться только Центральным городским парком очень сложно. Люди уже привыкли ходить в те парки и скверы, рядом с которыми они живут. Костинский парк очень популярен среди наших горожан. Мы уже оснастили его дорожками, освещением, элементами отдыха. А идею арт-веранды подсказали нам наши маленькие жители. Прежде всего это новое сооружение для них», – сказал руководитель администрации Юрий Копцик.

На открытии веранды провели развлекательную новогоднюю программу для детей.

Ранее арт-веранду уже открыли в Центральном парке у Дворца Культуры имени Калинина. Как на ней, так и на новом объекте летом будут показывать художественные фильмы и мультфильмы, а зимой на площадках уже проходят выступления местных творческих коллективов и детские праздники.