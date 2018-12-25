РИАМО - 25 дек. В Москве для дольщиков жилых комплексов «Терлецкий парк» и «Марушкино» открыли информационные ресурсы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее аналогичные информационные каналы запустили для дольщиков ЖК «Царицыно», ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал».

«Теперь посредством новых ресурсов дольщики данных проблемных жилых комплексов могут получать полноценную и достоверную информацию о ходе строительства объектов, видеть актуальные фото и видео, задать интересующие вопросы», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что вместе с тем на информационных каналах будет оперативно размещаться информация с выездных совещаний на объекты и сведения по итогам встреч с дольщиками, которые проводятся в Москомстройинвесте.

«Также у каждого из этих ресурсов есть страницы в социальных сетях: ЖК «Терлецкий парк» («ВКонтакте» и Facebook), ЖК «Марушкино» («ВКонтакте» и Facebook)», – отметила Пятова.

В ближайшее время такие же источники информации появятся по ЖК «Академ-Палас» и для дольщиков двух объектов СУ-155: жилого дома в районе Северное Чертаново (корпусы 2АБВ) и дома в Новых Черемушках (квартал 10С, корпус 8).

«Отдельный информационный ресурс создадут для трех жилых комплексов, дольщикам которых будет предоставлено компенсационное жилье (ЖК «Шишкин лес», ЖК «Овражный», жилой дом на улице Мостотреста, владение 7)», – заключила Пятова.