РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Кадеты одной из школ Подольска стали бронзовыми призерами турнира военно-патриотических объединений Москвы и Подмосковья, сообщается на сайте администрации округа.

«Команда кадетов-восьмиклассников школы №32 Подольска принимала участие в турнире по военно-техническим, прикладным видам спорта среди команд военно-патриотических объединений Москвы и Московской области. Ребятам предстояло пройти восемь этапов соревнований: от силового упражнения до двустороннего тактического боя. В сложной борьбе подольчане завоевали третье место», – говорится в сообщении.

Слет проводился по плану объединенной тактической группы «Рекрут» на базе учебно-тренировочного центра «Тактика» в Москве. В турнире принимали участие 18 команд. Возраст участников был от 13 до 15 лет.