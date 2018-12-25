РИАМО - 25 дек. Многофункциональный спортивный центр в парке Олимпийской деревни в столице может открыться в марте 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Спортивный объект будет представлять собой каркасно-тентовую конструкцию с двумя полями для мини-футбола и двумя теннисными кортами. Входную группу планируют приспособить под административно-бытовой блок для спортсменов-любителей и зрителей. Общая площадь застройки составит 3,2 тысячи квадратных метров. Высота конструкции в коньке – 14,4 метра», – говорится в сообщении.

За право реализации предварительного проекта строительства боролись три компании. Победителем признана компания ООО «МП Тренд», которая предложила заключить договор за 1,8 миллиона рублей, превысив первоначальное значение на 230%. Компания займется возведением спортивного центра и комплексным обустройством природной зоны.

Конкурс состоялся по инициативе парка культуры и отдыха «Фили».

«Победителю вверяется управление спортивным объектом сроком на 15 лет, который позволит жителям района заниматься любительским спортом круглый год. Важно, чтобы реализованный проект отвечал запросам людей и не нарушал экосистему природного парка», – сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По словам представителя подрядной организации компании-победителя, главного инженера ЖСК «Альфа» Олега Шаранова, проект будет реализован в марте 2019 года.

«У ЖСК «Альфа» большой опыт в реализации подобных проектов. На новой территории предполагается строительство многофункционального спортивного центра с применением современных эффективных технологий, благоустройство прилегающих участков», – сказал Шаранов.

Некапитальный объект появится на земельном участке площадью более 6 тысяч квадратных метров по адресу: улица Лобачевского, владение 89. Перед спортцентром предусмотрены зона отдыха и парковка на 20 машино-мест. На площадке будет установлена система ограниченного доступа.