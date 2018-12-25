РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. Омский хоккейный клуб (ХК) «Авангард» обыграл команду «Сибирь» из Новосибирской области в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018-2019 годов, игра закончилась со счетом 3:1, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Балашиха.

«Мы сегодня показали хорошую игру, выдали три приличных периода, не позволяли сопернику совершить много бросков по нашим воротам. Мы знали, что «Сибирь» – трудолюбивая команда, поэтому старались как можно лучше действовать и в обороне, и в нападении, создавали необходимые моменты», – сказал главный тренер команды Боб Хартли.

Он добавил, что шайбы в ворота гостей от «Авангарда» забросили Сергей Шумаков, Ансель Галимов и Кирилл Семенов.

«Каждый хочет закончить год в хорошем настроении, и каждый матч важен. Нужно очень серьезно подготовиться к матчу с командой «Автомобилист». Команда сильная, сделаем все, что сможем, чтобы взять очки», – подчеркнул Шумаков.

Матч ХК «Авангард» с ХК «Сибирь» посетили более трех тысяч человек. Следующую игру «Авангард» проведет на выезде 26 декабря с екатеринбургским «Автомобилистом».

ХК «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина клуб заключил договор на один год.