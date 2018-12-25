РИАМО - 25 дек. Театр «Модерн» в Москве приглашает всех юных зрителей на спектакли «Затерянный мир», в праздники в фойе театра также будет организована новогодняя интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«В спектакле «Затерянный мир» наряду с артистами на сцену выходят динозавры, с которыми зрители отправляются в увлекательное путешествие к далеким берегам. Скучно не будет ни родителям, ни детям, ведь в этом спектакле тонкий английский юмор соединяется с ярким сценографическим решением», — говорится в сообщении.

Классический сюжет Артура Конан Дойла в постановке Юрия Грымова оживает, не теряя авторского замысла о важности бережного отношения не только друг к другу, но и к окружающему миру.

В праздничные дни перед спектаклем в фойе театра пройдет новогодняя интермедия, где Дед Мороз и Снегурочка поздравят юных зрителей.

Спектакль «Затерянный мир» пройдет 29-30 декабря и 2-7 января. Полное расписание и билеты на сайте театра «Модерн».