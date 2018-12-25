РИАМО - 25 дек. Во вторник с 23:00 для посадки и высадки пассажиров откроется новый остановочный пункт «Верхние Котлы» на Павелецком направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Остановка построена в рамках программы ОАО «РЖД» и правительства Москвы по интеграции радиальных железнодорожных линий с Московским центральным кольцом (МЦК).

«Теперь пассажиры могут за считанные минуты совершить пересадку между пригородными поездами и «Ласточками». Новый остановочный пункт расположился прямо над путями и одноименной станцией МЦК», – отмечается в материале.

Раньше у пассажиров не было удобной пересадки. Они пользовались платформой «Нижние Котлы», которая находится на расстоянии более 1 километра от МЦК.

«Остановочный пункт «Верхние Котлы» включает в себя две пригородные платформы и пассажирский терминал. Созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров. Транспортно-пересадочный узел оснащен эскалаторами, навигацией для слабовидящей людей, на платформах уложена тактильная плитка», – перечисляется в сообщении.

Изначально платформа строилась как «Варшавская», но компания «РЖД» переименовала ее, чтобы пассажирам было удобнее планировать поездку и строить маршруты.

«Строительство велось в сложных условиях – в сложившейся среде городских коммуникаций и инженерных сетей, по специальной технологии без остановки движения поездов, а Павелецкое направление – одно из самых интенсивны на МЖД, где курсируют пригородные и пассажирские поезда, аэроэкспрессы», – подчеркивается в пресс-релизе.

Не создавались помехи и для движения «Ласточек» на МЦК. В рамках проекта также были построены три и реконструирован один железнодорожные путепроводы, развиты инженерные сети.

«В этом году железнодорожники интегрировали пять радиальных направлений с МЦК – Савеловское, Курское, Рижское и Горьковское. Годом ранее – Казанское. В настоящее время продолжаются работы: на Рижском направлении на новом остановочном пункте «Ленинградская» строится третий конкорс для создания перехода на Стрешнево МЦК в теплом контуре; на Ярославском направлении остановочный пункт «Северянин» переносится ближе к Ростокино МЦК; на Горьковском направлении продолжается строительство зонной станции «Карачарово»», – резюмируется в материале.