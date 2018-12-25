РИАМО - 25 дек. В результате работы территориального отдела №22 Госадмтехнадзора Московской области более 700 объектов и территорий социального значения приведены в надлежащее состояние в Ступине в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На протяжении всего года инспекторы территориального отдела принимали активное участие и в проведении специальных надзорных мероприятий, таких как «Снегопад», «Кровля», «Рекламный мусор», «Свет» и других», – отмечается в материале.

По итогам операции «Дорога», приведены в порядок 17 объектов придорожной инфраструктуры, а в рамках операции «Свет» – 10 объектов уличного, дорожного и дворового освещения. Приведены в порядок более 25 объектов водо- и теплоснабжения, а также 85 объектов размещения информации. Ликвидировано 20 свалок мусора общим объемом более 2 тысяч кубометров, а также 112 очаговых навалов мусора более 1,5 тысячи кубометров.

Специалисты проверили состояние 240 детских игровых и спортивных площадок, при этом демонтировали 40 малых архитектурных форм, которые не соответствовали требованиям ГОСТа.

В 2018 году сотрудники отдела участвовали в акциях «Тропинка к дому», «Посади свое дерево», в рамках волонтерского движения.

В Ступине проведены «Уроки Чистоты», которые прошли в общеобразовательных школах городского округа. В проведенных уроках приняли участие около 500 учащихся 3-8 классов. Инспекторы рассказали школьникам о необходимости быть аккуратными и соблюдать порядок не только у себя дома, но и на территории округа.

«Совместно с молодогвардейцами и внештатными инспекторами проведены рейды по выявлению нарушителей парковки автомобилей, по результатам которых 70 автовладельцев отучены парковаться на зеленых насаждениях и детских игровых площадках», – заключается в сообщении.