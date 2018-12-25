РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Жителей Люберец просят сообщить в Госавтоинспекцию о деталях инцидента, который произошел у Вечного огня в горокруге, сообщила сотрудник службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Светлана Сидорова в своем Instagram-аккаунте.

Неизвестный на автомобиле заехал на площадку Вечного огня в Люберцах, где он решил подрифтовать и проехал несколько кругов. Данный инцидент попал на видео.

«Если вы стали свидетелем данного низкого морального поступка, если вы обладаете какой-либо информацией о водителе, государственном номере автомобиля, убедительно прошу сообщить. Можно в личном сообщении. Не должны наши дети расти на таком примере», – написала Сидорова.