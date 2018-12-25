РИАМО - 25 дек. Все аварийные службы столицы будут круглосуточно дежурить во время новогодних праздников, уже приняты меры, которые позволят объектам городского хозяйства работать бесперебойно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Аварийные и оперативно-выездные бригады снабжены всем необходимым, чтобы провести аварийно-восстановительные работы, если понадобится. Для устранения повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут задействовать 1290 бригад. Всего подготовили 745 единиц специализированной техники, более 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторные установки)», — говорится в сообщении.

Снег в столице будут убирать 17,6 тысячи единиц специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники. В случае необходимости будут привлекать еще около 4 тысяч единиц техники. На опасных участках дорог, в первую очередь на МКАД будет круглосуточно дежурить 41 тягач.

Более 16 тысяч скатных крыш будут очищать 4,2 тысячи бригад по три-четыре человека. В праздники работать будут около 29 тысяч дворников и около 31 тысячи средств малой механизации. Свыше 25 тысяч человек уберут территории, где пройдут массовые мероприятия. Они также приведут в порядок объекты дорожного хозяйства.

«Для утилизации снега заработают 56 стационарных снегосплавных пунктов и 24 мобильные снеготаялки в Центральном округе. Их общая мощность — до 550 тысяч кубических метров. Вывозить, перерабатывать и утилизировать бытовые отходы будут в плановом режиме. Особое внимание уделят объектам торговли, а также местам, где запланированы рождественские ярмарки и массовые мероприятия», — добавляется в сообщении.

На ТЭЦ накоплено 401,3 тысячи тонн мазута, 477,1 тысячи тонн угля, 26,4 тысячи тонн дизельного топлива. У систем энергоснабжения есть необходимый запас, чтобы обеспечивать москвичей теплом даже при температуре минус 30–40 градусов.

Всего к новогодним праздникам в столице появилось более 3 тысяч световых объемно-декоративных конструкций. 20 тысяч светильников расположены на 157 зданиях, мостах, эстакадах и памятниках. 296 больших елей украшают улицы и площади, в городе разместили также 1650 поздравительных плакатов. На 50 цифровых билбордах и медиафасадах на Арбате и здании Центрального телеграфа транслируют праздничные видеоролики.

В городе работают 1441 каток с естественным и искусственным льдом, 384 лыжные трассы, 294 ледяные горки и снежных городка, 1644 универсальные площадки для занятий зимними видами спорта, 63 места для моржевания, 47 других площадок. За зиму их может посетить около 48 миллионов человек.

Если возникнут чрезвычайные ситуации, задействуют 509 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 10 вертолетов и 1645 человек личного состава.

На воде посменно будут дежурить 80 спасателей. Подготовили также 20 судов на воздушной подушке, пять единиц автомобильного транспорта, снегоходы и квадроциклы.

Запускать фейерверки можно будет на 92 специальных площадках. Пиротехнические шоу покажут на 31 городской площадке.