РИАМО – 25 дек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что Россия и Беларусь решат все спорные вопросы, сообщает во вторник Газета.ru.

«Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Россия и Белоруссия «действительно» могут договориться. По словам белорусского лидера, сейчас в России работают «команды», которые провели раунд переговоров и знают проблему.