РИАМО - 25 дек. В Военной академии имени Фрунзе в столичном районе Хамовники проведут ремонт фасадов, кроме того, отреставрируют куб с цитатой Иосифа Сталина, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

По фасадам объекта культурного наследия регионального значения – Военной академия имени Михаила Фрунзе – проводятся противоаварийные работы.

«Сейчас ремонтируют плиты из известняка, которыми выложен куб-постамент с цитатой Сталина, затем специалисты приступят к облицовке стилобата. Здание построено в 1932-1938 годах архитекторами Львом Рудневым и Владимиром Мунцем; оно расположено по адресу: проезд Девичьего поля, 4», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, это здание является отголоском так и не реализованного до конца проекта «Новая Москва» архитектора Алексея Щусева.

«Именно в этом, по сути, первом генплане было заложено местоположение будущей академии, обусловленное необходимостью создания так называемого второго Бульварного кольца. Само же здание проектировал Лев Руднев – едва ли не самый известный советский архитектор первой половины ХХ века. Его авторству принадлежат многие знаковые столичные здания – МГУ на Воробьевых горах, здания Наркомата обороны на Фрунзенской набережной и в Колымажном переулке и другие. Большинство его творений в Москве находятся под охраной государства: это выдающиеся памятники эпохи, которые, безусловно, нуждаются в сохранении», – подчеркнул Емельянов.

Глава ведомства добавил, что сейчас идут работы по ремонту плит из известняка, которыми облицован кубический объем на главном фасаде стилобата.

«На нем выбита цитата Иосифа Сталина «Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому». Куб известен тем, что ранее на нем стоял макет боевой машины (в настоящее время макет утрачен)», – напомнил Емельянов.

Он также отметил, что противоаварийные работы – важный процесс, который помогает сохранить целостность и облик памятников до того, как на объект заходят реставраторы.

Внушительное здание академии располагается вдоль северной части сквера Девичьего Поля.

«Восьмиэтажный аудиторный корпус сохраняет черты архитектуры конструктивизма, хотя при этом исчезает типичная воздушность, и появляется массивность. Оно располагается на протяженном стилобате, выложенном плитами из песчаника и опирающемся на толстые невысокие колонны, облицованные черным лабрадоритом. Его главный фасад разделен окнами-ячейками. Облицовка стилобата прорезана небольшими нишами, в которые врезаны эмблемы с изображением серпа и молота на фоне звезд», – дополняется в материале.

Сейчас в здании располагается Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации имени М.В. Фрунзе.