РИАМО - 25 дек. Накануне новогодних праздников столичный парк «Зарядье» анонсировал изменение графика работы, ограничения коснутся таких объектов как Заповедное посольство, павильон «Купол», Ледяная пещера, сообщается на официальном сайте развлекательного учреждения.

«В связи с приближающимися новогодними праздниками график работы парка «Зарядье» с 24 декабря по 8 января изменен. С 24 по 28 декабря павильон Медиацентр работает с 10:00 до 21:00, а Ледяная пещера, Заповедное посольство, Подземный музей, павильон «Купол» работают с 10:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 29 по 30 декабря все объекты парка будут работать с 10:00 до 21:00.

А в новогоднюю ночь, 31 декабря, расписание изменится.

«Все объекты парка работают с 11:00 (31 декабря) до 03:00 (1 января)», – дополняется в сообщении.

Также с 1 по 8 января парк будет доступен для посещений с 11:00 до 22:00. Подземный паркинг и уличная территория «Зарядья» открыты ежедневно в круглосуточном режиме.

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