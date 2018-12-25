РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 28 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире «Радио Люберецкого региона».

«В прямом эфире «Радио Люберецкого региона» отвечу на вопросы жителей Люберец 28 декабря», – сказал Ружицкий «РИАМО в Люберцах».

Эфир на «Радио Люберецкого региона» начнется в 18:10. Свои вопросы горожане могут отправлять на электронный адрес: radiolub@mail.ru или задать по телефонам: 8(495)554-00-25. Помимо этого, задать вопросы главе можно будет и в прямом эфире по телефону: 8(495)554-55-72.