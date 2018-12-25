РИАМО - 25 дек. Участковый уполномоченный столичной полиции подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ, на его дачном участке обнаружены боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Ранее, 15 декабря, полицейский получил травмы в результате срабатывания боеприпаса в Подмосковье на его дачном участке в городском округе Ликино-Дулево. Предположительно, он травмировался при попытке разобрать взрывоопасный предмет с помощью топора и других инструментов.

«В ходе осмотра места происшествия в жилых и подсобных помещениях на территории дачного участка обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны. В ходе следствия будут установлены каналы их приобретения и возможного сбыта», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В отношении участкового уполномоченного московской полиции возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».